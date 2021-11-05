В IKEA появилась в продаже игрушка, которую создала маленькая девочка из Литвы

На полках магазинов IKEA по всему миру появилась игрушка, дизайн которой создала 9-летняя Лиепа из Литвы. Лиепа выиграла в конкурсе, в котором участвовало 66 0000 работ, и её нарисованный синий кот, превратился в настоящую игрушку.

"Я была так рада увидеть свой рисунок, как настоящую игрушку! Котик получился точно таким, как я его нарисовала, со всеми неточностями и ошибками, и поэтому он такой милый!", – говорит Лиепа о своём первом впечатлении от игрушки.

Коллекция SAGOSKATT – это игрушки созданные по рисункам детей. Дети со всего мира участвовали в конкурсе рисунка об игрушке своей мечты. Победителей выбирало жюри из Швеции и в последствии по рисункам победителей были созданы игрушки из ограниченной коллекции. Первый раз среди победителей девочка из стран Балтии.

В этом году авторами коллекции стали дети из разных стран, помимо Лиепы среди них дети из США, Канады, Польши и России - по их рисункам были созданы бутерброд, собака-русалка, жареное яйцо и птичка.

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