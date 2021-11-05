Эпидемиолог: после контакта с зараженными привитые тоже должны будут изолироваться

Вакцинированные люди, у которых был контакт высокой степени риска с болеющим COVID-19, отныне должны будут делать тест или изолироваться на 10 дней, заявила главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

"С учетом того, что мы видим растущую группу привитых, но болеющих людей, рекомендуем сделать тест не ранее чем на третий день после контакта и до получения отрицательного ответа теста изолироваться", – сказала BNS в пятницу Л. Ашоклене.

"Если человек решит не делать тест, то он должен будет изолироваться как и все другие – на 10 дней", – добавила она.

Эпидемиолог отметила, что новый порядок должен вступить в силу на следующей неделе. Такое тестирование, как и до сих пор, будет финансироваться государством.

Сейчас вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди не обязаны изолироваться после контакта с заболевшим, однако им рекомендуется не ранее чем на третий день после контакта сделать ПЦР-тест.

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