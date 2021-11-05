Президента Литвы наградили медалью Балтийской Ассамблеи

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу был награжден медалью Балтийской Ассамбели (БА).

Медаль ему была вручена в Сейме на заседании БА.

Председательствующий на заседании ассамблеи парламентарий Андрюс Купчинскас отметил, что Г. Науседа награждается медалью "за заслуги в поощрении единства и сотрудничества своей страны и Балтийских государств".

"Хочу выразить надежду на то, что наши отношения всегда будут определять взаимопонимание, помощь и доверие. Поэтому для меня большая честь сегодня принимать награду БА как оценку приложенных до сих пор усилий по укреплению единства и сотрудничества Балтийских стран. Она меня обязывает и далее усердно работать во благо Балтийских стран", – отметил Г. Науседа.

По его словам, общий интерес в противостоянии сложным вызовам: климатическим изменениям, нелегальной миграции, сохранению европейских ценностей, угрозе региональной безопасности побуждают Латвию, Литву и Эстонию действовать вместе.

"Мы могли убедиться, что безопасность в XXI веке становится все более сложным понятием, все больше внимания требуют информационные и кибернетические атаки. Стремясь противостоять гибридным угрозам мы должны еще более тесно и мудро сотрудничать", – сказал президент Литвы.

По его словам, нельзя забывать о соседях, борющихся с авторитарными режимами, поэтому необходимо и далее добиваться как продолжения политики открытых дверей НАТО, так и амбициозных результатов приближающегося саммита Восточного партнерства.

Г. Науседа подчеркнул, что Балтийским странам следует добиваться усиленной охраны внешней границы ЕС, повышения резистентности НАТО к гибридным атакам.

В пятницу в Вильнюсе заседает 40-ая сессия Балтийской Ассамблеи (БА), объединяющей парламентариев Балтийских стран.

Балтийская ассамблея - международная организация по сотрудничеству парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, существующая с 1991 года. В этом году в БА председательствует Литва.

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