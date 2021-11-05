Завершается реконструкция Вильнюсского аэропорта

В Вильнюсском аэропорту завершается крупнейший за его историю проект реконструкции инфраструктуры стоимостью 43,6 млн евро. Работы планируется окончательно завершить в конце этого года.

В ходе реконструкции обновлен северный перрон аэропорта: уложено новое асфальтовое покрытие, проведена разметка мест стоянки, установлена система наблюдения и освещения, оборудована система поверхностных стоков, продлена взлетно-посадочная полоса, сообщил оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai.

Согласно подписанному в мае прошлого года договору, работы за 34 млн евро провели компания Kauno tiltai и Fegda. Около 40% стоимости проекта финансируется за счет фондов Евросоюза.

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Летом 2017 года была обновлена основная взлетно-посадочная полоса аэропорта, сейчас обновили часть аэропорта, где самолеты маневрируют, стоят и обслуживаются. Реконструкция отдалит места парковки самолетов от окружающих жилых зон, кроме того, появились пять дополнительных мест парковки самолетов, адаптированные и для более крупных воздушных судов.

В данный момент в Вильнюсском аэропорту 56 мест для самолетов.

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