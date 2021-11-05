Эпидемиологическая карта Литвы – число новых случаев растет только в 10 муниципалитетах

ru.DELFI.lt

За последние сутки в Литве снова установили больше 3000 новых случаев коронавируса – 3183, скончались 22 человека. По-прежнему в красной зоне лишь один муниципалитет - Пагегяй, но уже видно немало перемен.

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