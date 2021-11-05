Уровень безработицы в Литве в третьем квартале этого года – 6,7%

Уровень безработицы в Литве в третьем квартале 2021 года составил 6,7% или на 2,6 проц. пункта ниже, чем в июле-сентябре прошлого года, показали данные исследования занятости жителей Литвы, проведенного Департаментом статистики. За квартал уровень безработицы сократился на 0,7 пункта.

Уровень безработицы среди мужчин составил 7,3%, среди женщин - 6%, среди молодежи (в возрасте 15–24 лет) – 14,5%, за год он снизился на 8,6 пункта.

Количество безработных в третьем квартале было 99 тыс. - за квартал их число снизилось на 9,5 тысячи.

Уровень занятости населения в возрасте от 16 до 64 лет составил 73,2% и вернулся на уровень 2019 года. За квартал он вырос на 1,1 пункта, за год – на 2,5 пункта.

В третьем квартале было 1,49 млн лиц, причисляемых к рабочей силе, а работали 1,39 млн жителей. За квартал количество занятых жителей выросло на 26,1 тыс., за год – на 44,2 тысячи.

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