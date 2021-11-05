Сейм рассмотрит предложение продлить полномочия военных на границе с Беларусью

Сейм Литвы рассмотрит предложение продлить на три месяца полномочия армии на границе с Беларусью.

В четверг этот проект постановления был принят Сеймом в первом чтении. Теперь его рассмотрит парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне.

Полномочия военных на границе предлагается продлить из-за продолжающегося миграционного кризиса – сделать это неделю назад предложила правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям.

По словам вице-министра обороны Жильвинаса Томкуса, полномочия армии, которая помогает на границе пограничникам и Службе общественной безопасности, истекают 13 ноября.

Сейм в августе принял изменения в Уставе использования военной силы, поэтому появилась возможность предоставить военным дополнительные полномочия.

У военных на границе, как и у пограничников, для противодействия нелегальной миграции есть полномочия задерживать лиц или применять специальные средства.

Сейчас на границе с Беларусью возводится и физический барьер.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов. За период со 2 августа, когда стали применять тактика разворачивания мигрантов, в страну не пропущено около 5,6 тыс. иностранцев.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи в Литве объявлена экстремальная ситуация.

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