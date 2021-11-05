В ближайшие дни в Литве прогнозируют осадки

В пятницу погоду в Литве обусловит циклон. Будет облачно.

Во многих районах время от времени будут идти дожди. Будет дуть сильный ветер, местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура на большей части территории страны составит 7-9 градусов тепла. Немного теплее - 9-11 градусов, будет только у моря.

В субботу ночью циклон отдалится от Литвы, но с запада придет новая зона осадков. Во многих районах пройдут дожди. Особенно сильные осадки ожидаются на западе. Будет дуть сильный ветер, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Ночью будет 3-8 градусов тепла.

В субботу днем над Литвой пройдет активный атмосферный фронт. Будет облачно. Во многих районах время от времени ожидаются дожди. Будет дуть сильный ветер, в большинстве районов порывы ветра составят 15-20 м/с. У моря возможны порывы до 23 м/с. Днем будет 6-10 градусов тепла.

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