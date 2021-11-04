Газ для жителей Литвы может подорожать на 29-34%, электричество – на 10%

Газ для жителей Литвы с января должен подорожать на 29-34%, а электроэнергия для регулируемых потребителей, выбравших стандартный план – на 10%, говорит глава регулятора рынка, представивший предварительные подсчеты.

После принятия Сеймом в четверг пакета законов, которым решено амортизировать сильное подорожание энергоресурсов для потребителей, председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс говорит, что окончательные цены на газ теперь повысятся почти в четыре раза меньше, чем они повысились бы, если бы не были приняты эти нормативные акты.

"Принятые сегодня правовые акты, законы, которые позволяют несколько амортизировать или остановить сильный рост цен, позволят, по предварительным подсчетам, повысить тарифы на природный газ для первой группы потребителей, которая использует газ для приготовления пищи, примерно на 29%, для второй группы потребителей, которая отапливает газом дома – примерно на 34%", – сказал Р. Поцюс журналистам в четверг.

"Этот рост почти в четыре раза меньше, чем он был бы, если бы эти законы сегодня не были утверждены", – добавил он.

По словам Р. Поцюса, если бы не были приняты поправки к законам, то газ для первой группы потребителей подорожал бы вдвое – на 98%, а для второй группы потребителей – почти в 1,4 раза по сравнению с действующим сейчас тарифом.

С целью смягчить подорожание электроэнергии для потребителей снижены составляющие цены за услуги инфраструктуры.

"Во всяком случае предварительно пока моделируется, что в среднем для потребителей стандартного плана цена на электроэнергию может повыситься примерно на 10% с января. Это для тех, кто не выбрал независимого поставщика", – сказал Р. Поцюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!