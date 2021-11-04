По его словам, уложить 100 км концертиновой проволоки, которая оборудуется по принципу пирамиды, намечается до конца декабря, а первые 100 км четырехметрового заграждения с проволочной спиралью должны быть оборудованы до конца апреля следующего года.

Монтаж сегментов забора и концертиновой проволоки сейчас идет в районе Друскининкай, она проволока также укладывается на участках границы в зоне погранзаставы им. А. Бараускаса и в районе Адутишкиса.

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По словам А. Бубнялиса, инцидентов при оборудовании забора пока зафиксировано не было.

Сейчас на оборудовании забора занято около 70 человек, однако вскоре работы планируется активизировать.

"Планируется, что в самое активное время укладки концертиновой проволоки в этом году будет работать до 150 человек, а в самый интенсивный период возведения сегментов забора в начале следующего года – примерно 200 человек", – сказал представитель Epso-G.

Возведением забора на границе с Беларусью с конца сентября занимается предприятие Tetas группы Epso-G. Полностью возвести забор на границе с Беларусью намечается до сентября следующего года.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов. За период с 2 августа, когда стали применять тактику разворачивания мигрантов, в страну не пропущено около 5,6 тыс. иностранцев.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи в Литве объявлена экстремальная ситуация.

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