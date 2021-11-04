Сейм Литвы утвердил план остановки роста цен на электроэнергию, газ, отопление

С января 2022 года газ, электричество и отопление не подорожают настолько, насколько прогнозировалось – в четверг Сейм утвердил план правительства по амортизации роста цен на энергоносители с начала следующего года.

Депутаты приняли поправки к пяти законам, которые позволят избежать огромного скачка цен на энергоносители с января.

Рост цен на газ для потребителей растянется на пять лет.

Производителям тепла разрешается покупать более значительную долю природного газа не через биржу, а напрямую у поставщика газа. В настоящее время они должны приобретать через биржу не менее 50% годовой потребности в газе.

Рост цен на электроэнергию притормозит и то, что Сейм отложил примерно на полгода срок выбора 500 тысячами потребителей независимого поставщика. Ранее предусматривалось, что потребители должны были определиться с выбором к середине декабря.

По предварительным оценкам, цена на электроэнергию для регулируемых домашних потребителей с января вырастет менее чем на 20%, а цена на газ для людей с газовыми плитами вырастет примерно на 20% (без поправок она увеличилась бы на 51%), газовое отопление домов подорожает примерно на 30% (вместо 83%).

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