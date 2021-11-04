Исследование цен в магазинах Литвы: корзина самых дешевых товаров в октябре подешевела

Корзина самых дешевых товаров в октябре в Литве немного подешевела, таковы данные анализа портала pricer.lt.

В октябре, по сравнению с сентябрем, корзина подешевела на 0,69 евро (1,2%), а по сравнению с октябрем 2020 г. – подорожала на 0,58 евро (1%).

Согласно сообщению, дешевле всего корзина была в магазинах сети Lidl и Maximа. Цены в этих магазинах были на 5 евро ниже, чем у ближайшего конкурента (10%).

В магазинах Maximа корзина самых дешевых товаров обошлась бы в 48,35 евро (за месяц подешевела на 2,49 евро), в магазинах Lidl – 48,95 евро (подешевела на 4,53 евро). На третьем месте идут магазины сети Norfa – 53,4 евро (подорожала на 1,24 евро), на четвертом – Iki 56,15 евро (подорожала на 0,51 евро), на пятом – Rimi 56,98 евро (подешевела на 1,19 евро). В e-Rimi корзина стоила 57,4 (подешевела на 0,04 евро), Barborа – 64,87 евро (подорожала на 1,67 евро).

Анализ корзин самых популярных товаров на pricer.lt в октябре 2021 года показал, что за месяц цены снизились на 1,91 евро (4,5%), за год – выросли на 0,15 евро (0,4%).

Из 52 товаров, за ценами на которые следит pricer.lt, подорожал 31, 19 - подешевели. Больше всего подорожала картошка, подсолнечное масло, черный хлеб, молоко, помидоры, рис, яйца, овсянка, творог.

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