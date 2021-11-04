Один муниципалитет Литвы окрасился в красный цвет

В четверг утром, по данным Департамента статистики, Пагегяйский муниципалитет вырвался из черной зоны и окрасился в красный цвет.

Напомним, что все муниципалитеты страны попали в черную зону 31 октября.

По данным на 4 ноября, в Пагегяйском районе на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится 449,1 случаев коронавируса.

Хуже всего дела по-прежнему обстоят в Клайпеде - 2047,6 случаев на 100 000 жителей за 14 дней.

Однако карта пандемии показывает, что в большинстве муниципалитетов Западной Литвы фиксируется меньше новых случаев коронавируса. Именно Западная Литва раньше всего окрасилась в черный цвет.

Средний показатель заболеваемости в Литве составляет 1389,6 случаев на 100 000 жителей за 14 дней, доля положительных случаев за 7 дней составляет 17,6%. Ускорение пандемии составляет 21,6%.

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