Премьер-министр Литвы: администрация президента сознательно тормозит процесс вакцинации

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вето президента на платные тесты на COVID-19 для непривитых работников является преднамеренным торможением процесса вакцинации.

"Похоже, что администрация президента намеренно решила приостановить вакцинацию, чтобы не достичь амбициозной цели президента, вероятно, таким может быть мой комментарий. Каким будет голосование, вы увидите в зале Сейма", - сказала в четверг глава правительства журналистам.

Она также выразила надежду на то, что президент представит план управления пандемией, если таковой у него есть.

"Я надеюсь, что президент, если у него есть план, представит его. Я не берусь строить догадки", - сказала И. Шимоните.

В среду президент Гитанас Науседа наложил вето на поправки к Закону об инфекционных заболеваниях, в которых предлагалось ввести платные тесты для не вакцинированных от коронавируса работников.

Правящие намерены преодолеть президентское вето.

По мнению главы государства, предусмотренное законом регулирование может существенно повлиять на доступность обязательного медицинского осмотра - тестирования на инфекционную болезнь COVID-19 - и мотивацию людей выполнять эти тесты.

По мнению президента, это значительно сократит количество работников, проходящих обязательный медицинский осмотр на инфекционные заболевания, и приведет к поздней диагностике и неконтролируемому распространению COVID-19.

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