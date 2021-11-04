В Тельшяй при таинственных обстоятельства пропали две девочки

Тельшяйская полиция разыскивает пропавших без вести Викторию Кудряшову (2005 г.р.) и Камиле Петроните (2005 г.р.).

Полиция информировала, что 1 ноября, в 13.00 ч., девочки ушли из дома в Тельшяй, на ул. Кауно, и до сих пор не вернулись.

Приметы Виктории: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные. На девочке была зеленая куртка, черные джинсы и черные спортивные ботинки.

Приметы Камиле: рост 156 см, худощавого телосложения, длинные темные волосы. На девочке была черная одежда.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просьба звонить по номеру 8 700 61225 следователю Мариянасу Исаевасу или писать по эл. почте marjanas.isajevas@policija.lt или звонить по номеру 112.

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