Министр о подделке записей о вакцинации: это подрыв основ государства

В Литве проводят расследования по факту подделки записей о вакцинации в системе e.sveikatа. Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что такое мошенничество вызывает вопрос не только моральности людей, получивших сертификат медработника, но и вообще работы врачей.

"Это еще раз показывает наше лицемерие. Мне очень жаль, что бросают тень на саму общину врачей, ведь каждая ложка дегтя в целом заставляет сомневаться в людях, работающих в системе. Я не знаю, думали ли об этом те, кто участвовал в этой схеме, или это еще один пример индивидуалистического, а не холистического мышления", – сказал министр в интервью на Žinių radijаs.

По словам министра, при общих усилиях борьбы с пандемией такие действия подрывают основы государства.

"Очень жаль, что такое делают во время пандемии, ведь одно дело - кража хлеба в магазине в мирное время и совсем иное - кража хлеба их рюкзака военного на фронте, мы понимаем это, тут есть моральная и ценностная разница", – заметил Дулькис.

"Это верх иррациональности, это халатность, это пример паразитизма, это подрыв основ государства, поскольку так общинные отношения не строятся", – подчеркнул министр.

Напомним, что в Литве проводятся расследования по факту возможной подделки записей о вакцинации в системе e.sveikatа.

По данным источников, за фальсификацию данных в системе платили 100-500 евро.

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