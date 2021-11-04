"В Западной Литве есть определенные признаки стабилизации, но это признаки, подчеркиваю. Сегодня самое главное - количество больных в больницах (…)", – сказал он.

"Если мы приблизимся к критическому показателю в реанимации, будет весть, что система трещит по швам", – заметил министр.

На вопрос, не придется ли вводить еще один карантин, из-за роста числа новых случаев, Дулькис ответил: "Все члены правительства каждое утро только об этом и думают, что можно сделать сегодня, чтобы не было карантина. Об этом мы говорили с начала лета, говорили, что готовимся к этому. Мы предупредили всех, что осенью будет непросто, поскольку будет работать бизнес, школы, дети не были привиты, были на карантине, они не болели. Сейчас мы принимаем эти риски".

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Министр здравоохранения сказал, что если бы в Литве больше людей привилось от коронавируса, то "эту историю можно было бы назвать историей успеха".

"Поскольку если мы посмотрим, что происходит среди тех 80%, кто привился или переболел, сколько из них попадает в больницы, то можно сказать, что ситуация нормальная. Сейчас мы решаем проблему 20% людей", – сказал министр.

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