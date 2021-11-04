Глава Минздрава: мы предупреждали, что осень будет тяжелой

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис в четверг утром в передаче "Позиция" на Žinių radijаs сказал, что эпидемиологическая ситуация в западной части Литвы демонстрирует признаки стабилизации.

"В Западной Литве есть определенные признаки стабилизации, но это признаки, подчеркиваю. Сегодня самое главное - количество больных в больницах (…)", – сказал он.

"Если мы приблизимся к критическому показателю в реанимации, будет весть, что система трещит по швам", – заметил министр.

На вопрос, не придется ли вводить еще один карантин, из-за роста числа новых случаев, Дулькис ответил: "Все члены правительства каждое утро только об этом и думают, что можно сделать сегодня, чтобы не было карантина. Об этом мы говорили с начала лета, говорили, что готовимся к этому. Мы предупредили всех, что осенью будет непросто, поскольку будет работать бизнес, школы, дети не были привиты, были на карантине, они не болели. Сейчас мы принимаем эти риски".

Министр здравоохранения сказал, что если бы в Литве больше людей привилось от коронавируса, то "эту историю можно было бы назвать историей успеха".

"Поскольку если мы посмотрим, что происходит среди тех 80%, кто привился или переболел, сколько из них попадает в больницы, то можно сказать, что ситуация нормальная. Сейчас мы решаем проблему 20% людей", – сказал министр.

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