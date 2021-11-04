Мигрантов обнаружили на грузовом судне, ходящем под флагом Антигуа и Барбадос, пришедшем из испанского порта Суета. Команду этого судна составляют 12 граждан России и Украины.
Груз судна, а именно конструкции для ветряных электростанций, был погружен в Турции.
Пограничники обнаружили сирийцев в отдельных каютах.
Капитан судна обязался не выпускать лиц, незаконно попавших на судно, на время пребывания в Клайпеде, говорится в сообщении. Его также обязали обеспечить охрану мигрантов на судне.
Судно контролируется и литовскими пограничниками.
В предыдущий раз сходный зафиксированный пограничниками случай, когда в Клайпедский порт зашло судно и нелегальными мигрантами, был 24 декабря прошлого года.
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