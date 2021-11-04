"Delfi.Главное": мигранты вновь у границы Литвы, вакцинация и дезинформация - кто кого?

Снижавшееся ранее количество нелегальных мигрантов на границе Литвы и Беларуси вновь начало расти: в пятницу – 111, в четверг – 186, в среду – 113. в новом выпуске "Delfi.Главное" обсуждаем эту ситуацию и предпринимаемые меры с Главой службы охраны госграницы Литвы Рустамом Любаевым.

Вакцинация и дезинформация - кто кого?

Почему часть населения Литвы и Латвии не желает прививаться, какова роль коммуникации в этом процессе со стороны властей и "заслуга" пропаганды и дезинформации?

Об этом говорим с литовским экспертом по вопросам безопасности и коммуникации Виктором Денисенко и мэром латвийского города Резекне Александром Барташевичем.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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