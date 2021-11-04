Семь лучших новых кварталов многоквартирных домов в Литве

В Литве идет интенсивное строительство - строят как жилые дома, так и офисные помещения. Покупателям стоит ответственно подходить к выбору дома и тщательно оценивать проекты. Строительные компании в свою очередь должны немало внимания уделять качеству и исключительным акцентам построек. В этом году выделены 7 лучших проектов новых кварталов многоквартирных домов, предлагаем вам ознакомиться с ними.

Vilnelės slėnis, ЗАО Merko statyba, Вильнюс.

Строительство начато в 2018 г, завершено в 2020 г. Энергетический класс A+.

Квартал состоит из 6 многоквартирных домов на берегу реки Вильняле. Главная идея - создание уникального закрытого квартала без автомобилей на территории комплекса. Дворики между домами не разделены и образуют один большой двор с детскими и спортивными площадками.

Со стороны реки оборудованы квартиры с террасами. Стоянки для машин - подземные (222 места). В гараже есть также зоны для хранения велосипедов (на 100 шт.).

Bajorų lajos, ЗАО Omberg group, Вильнюс.

Квартал жилых домов (I этап), который начали строить в 2019, а завершили - в 2021 г. Энергетический класс A+.

Здание с двумя корпусами - 9- и 6-ю этажами. Дома находятся рядом с лесом - Ванагинским геоморфологическим заповедником. Здесь же находится частный парк Lajų parkas (23 сотки), детские площадки, в подъездах оборудованы книжные полки.

Во дворах много неприхотливых растений.

Когда завершится строительство всего квартала, поставят забор, установят видеокамеры.

Žvėryno panoramos, ЗАО Realco, Вильнюс.

Строительство начато в 2019, завершено в 2020 г. Энергетический класс – A.

В каждой квартире есть большой балкон. Из окон квартир открывается красивый вид на панораму города.

Для создания уюта на территории квартала использованы деревья, клумбы, детские площадки. Здесь же находятся и спортивные площадки, беседки, скамейки.

Паркинг исключительно подземный.

Šilo namai, ЗАО YIT Lietuva, Каунас.

Строительство начато в 2010 и завершено в 2020 г. Энергетический класс – Б.

Квартал Šilo namai находится на ул. Биржишку, в стороне от городской суеты. Здесь новоселы могут наслаждаться природой, гулять в Панямунском бору, любоваться излучиной Немана и безопасно проводить досуг на охраняемой территории.

Недалеко находятся торгово-развлекательные центры, школы, детские сады, поликлиника. До центра на автомобиле ехать всего несколько минут, удобное сообщение и с помощью общественного транспорта.

Квартал закрытый. Состоит из 12 домов скандинавской архитектуры.

Eika namai Pilaitėje, ЗАО Eika, Вильнюс.

Строительство начато в 2017, завершено в 2020 г. Энергетический класс A+ и A++.

Застройка в форме буквы U, всего 7 домов. Сформирована закрытая внутренняя часть квартала - двор 35 соток. Во дворе растут деревья и кусты, разбиты клумбы, есть детские площадки, зеленые зоны и зоны активного отдыха.

Рядом с кварталом находятся пляжи озер Салоте и Гелуже, магазины, кафе, школы.

Парковка наземная.

Namų pynės, ЗАО Eika, Вильнюс.

Строительство начато в 2016, завершено в 2020 г.

Квартал Namų pynės находится в Жирмунай, на территории бывшей пекарни Vilniaus duonа. До этого на участке стояли промышленные здания.

Квартал состоит из 7 домов, построенных в шахматном порядке.

Внутри участка есть большой двор-сквер: здесь есть зеленые зоны, зоны отдыха и детские площадки.

Парковка подземная, есть несколько мест и около домов.

Sklypai Kalnėnuose, ЗАО Rewo, Вильнюс.

Многофункциональный квартал на территории 22 га – участки под строительство частных домов, коммерческой, рекреационной недвижимости, есть школа.

Другая инфраструктура – сети сообщения (заасфальтированные дороги с тротуарами и освещением) и инженерные сети (вода, электричество, газ, вывоз мусора, канализация). Начало проекта – 2016 г.

Сформированы и проданы 168 участков под строительство частных домов (последние проданы в конце 2020 г).

Сформированы 2 участка коммерческого назначения. На одном из них построена школа Королевы Морты со стадионом и детский сад Vaikystės sodas. На другом (0,8 га) планируется разместить академию тенниса. Запланирована и оборудована зона отдыха "Сквер народов".

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