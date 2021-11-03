Глава парламента Чехии: ситуация у восточных границ ЕС - общая проблема

Ситуация у восточных границ Европейского союза (ЕС) является общей проблемой, говорит находящийся в Вильнюсе с визитом глава парламента Чехии Милош Выстрчил.

"На встрече с председателем Сейма я высказал мнение, что ситуация у восточной границы ЕС является наше общей проблемой и это и наша ответственность - ее защищать", – сказал М. Выстрчил в среду после встречи со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

Он отметил, что Чехия согласна с Литвой, что нужно пересмотреть миграционные правила ЕС, и будет и впредь поддерживать Литву "через своих военных, которые дислоцированы, а также средствами материальной помощи".

Председатель Сейма В. Чмилите-Нильсен поблагодарила представителя Чехии за "помощь в условиях гибридной атаки с миграцией из Беларуси".

"Эта поддержка очень важна, мы также говорили, что необходимо быть последовательными при защите демократических ценностей независимо от того, идет ли речь о режимах на восток от нас или о любых других странах, которые сталкиваются с давлением, с каким сталкиваемся мы из-за гибридной атаки", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, за период с августа было развернуто более 5 тыс. мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

Находящаяся в Вильнюсе делегация во главе с председателем Сената Чехии М. Выстрчилом в среду посетила батальон расширенного передового присутствия НАТО в Йонавском районе, в Рукле, где встретилась с чешскими военнослужащими. Позже делегация сената Чехии встретилась с главой Сейма В. Чмилите-Нильсен.

В четверг намечены встречи чешской делегации с президентом Гитанасом Науседой и министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.

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