Эпидемиологи: увеличение числа очагов коронавируса фиксировалось почти во всех секторах

Увеличение числа очагов коронавируса на прошлой неделе фиксировалось почти во всех секторах, сообщил Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы.

По оценке эпидемиологов, несмотря на то, что подъем кривой очагов был умеренным и составлял меньше 10%, общее число активных очагов перевалило за тысячу, а неблагоприятные тенденции на карте очагов заболеваемости наблюдаются уже 15 недель подряд.

В конце прошлой неделе в Литве было зафиксировано в общей сложности 1056 активных очагов COVID-19, тогда как неделю назад – 965 активных очагов.

"Мы находимся в очень серьезной зоне риска. Сейчас мы на полной скорости приближаемся к ситуации, когда не мы будем управлять угрозами, а угрозы будут управлять нами", – говорит врач-эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене.

По ее словам, расширение активных очагов имеет большое значение – в конце октября наблюдалось вдвое больше активных очагов, чем было в конце сентября.

"Не хочется пугать, но мы можем столкнуться с ситуацией, когда в больницах медикам придется выбирать, чью жизнь спасать, кому из пациентов дать шанс. И, наверное, никто из нас не хотел бы быть тем, кому пришлось бы сдаться без возможности бороться", – говорит эпидемиолог.

По ее словам, чтобы избежать худшего сценария пандемии, нужно привиться, а также беречь себя и других, соблюдать все правила гигиены, ограничивая встречи с людьми, с которыми обычно не общаемся, если есть возможность – предпочесть удаленную работу.

На прошлой неделе больше всего активных очагов (730) эпидемиологи фиксировали в учебных заведениях, однако, как и на предыдущих неделях, они не массовые, то есть число связанных первоначальных случаев в большинстве из них не превышает 10.

Заметный рост очагов в последнюю неделю октября наблюдался и в производственном секторе. На 43-ей неделе года на предприятиях зарегистрирован 61 активный очаг коронавируса, то есть на 40% больше, чем неделю назад.

Между тем на предприятиях торговли, строительства, услуг, сельского хозяйства специалисты НЦОЗ на прошлой неделе также фиксировали прирост активных очагов COVID-19, однако он не был значительным и составлял от нескольких процентов до более чем десяти процентов. Фиксировалось 26, 16, 13 и 6 активных очагов соответственно.

Также больше активных очагов специалисты установили на прошлой неделе в лечебных учреждениях и на предприятиях социальных услуг. В лечебных учреждениях было зафиксировано 90 активных очагов коронавирусной инфекции, тогда как неделю назад их был 81, на предприятиях социальных услуг – 18, неделю назад их было 16.

В секторе пищевой промышленности на 43-ей неделе года число зарегистрированных активных очагов COVID-19 по сравнению с предыдущим периодом не изменилось – было зафиксировано 16 активных очагов. Единственная сфера, в которой на прошлой неделе наблюдались благоприятные тенденции – сектор логистики и транспорта. На этих предприятиях было зарегистрировано четыре активных очага, тогда как неделю назад их было пять.

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