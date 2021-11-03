Экс-президент Литвы Валдас Адамкус празднует 95-й день рождения

3 ноября экс-президент Литвы Валдас Адамкус празднует 95-й день рождения. Он сказал, что если бы в молодости не уехал на Запад, то, скорее всего, пошел бы в партизаны.

"Наверное, тогда я бы уже лежал под землей, где-то у забора, поскольку точно могу сказать, я рос в таком окружении, что не мог бы не пойти в партизаны. А вы знаете, какой была их судьба...", – сказал в интервью на LRT Адамкус.

Он сказал, что отъезд на Запад дал ему возможность начать новую жизнь, а потом участвовать в жизни возрожденной Литвы.

"Этот отъезд был счастливым случаем в моей жизни, пусть с болью, с утратами, но он дал возможность начать жизнь заново. Так и случилось, в США, я бы так сказал, я достиг высот, если можно так выразиться. Потом, когда я завершил свою работу, меня практически уговорили люди, возродившие Литву 11 марта. Эти люди своими делами, своими страданиями, своими жертвами вернули Литве свободу и дали мне шанс подключиться к жизни возрожденной Литвы", – сказал Адамкус.

"Когда я занимал свой пост, я старался рекламировать Литву, представлять ее в мире. И я ощущаю духовный покой, поскольку мне удалось это сделать", – подчеркнул экс-президент.

Адамкус родился 3 ноября 1926 г. в Каунасе. В военные годы участвовал в сопротивлении. В июле 1944 года вместе с родителями он уехал в Германию. Там в гимназии он встретил свою будущую супругу Алму. Позже он учился в Мюнхенском университете. В 1949 г. приехал в США, а с 70-ых принял активное участие в политической деятельности, был приглашен на работу в Агентство по охране окружающей среды США.

Кроме того, Адамкус принимал активное участие в жизни литовской общины в США.

Адамкуса избирали на пост президента Литвы дважды - в 1998 и 2004 г.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!