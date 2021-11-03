Литва в черной зоне: где ситуация лучше, а где хуже всего?

ru.DELFI.lt

С 31 октября все муниципалитеты Литвы находятся в черной зоне. В среду утром Департамент статистики сообщи, что стало больше муниципалитетов, где фиксируют меньше новых случаев коронавируса.

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