Президент Литвы в Глазго встретился с Джо Байденом, заручился поддержкой в конфликте с Китаем

Президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в саммите Конференции по климатическим изменениям ООН в Глазго (COP26), провел неформальную встречу с президентом США Джо Байденом.

После встречи Г. Науседа заявил, что заручился поддержкой президента США в дипломатическом конфликте с Китаем.

"Нам сегодня действительно нужна и моральная, и иная поддержка со стороны наших единомышленников. Американский президент подтвердил, что он следит за этой темой, и готовность Соединенных Штатов Америки помочь нам всеми способами гарантирована", – сказал журналистам Г. Науседа.

По словам руководителя Литвы, решение разрешить представительству Тайваня действовать в стране под именем этого острова "не ставит под сомнение политику единого Китая", но демонстрирует желание Литвы осуществлять самостоятельную внешнюю политику.

"Литва не стремится провоцировать конфликт на ровном месте. Целью Литвы является реализация внешней политики суверенного государства, установление культурных, экономических отношений с теми регионами и государствами, с которыми мы хотим это делать, и эти действия никак не ставят под сомнения политику единого Китая, которую мы декларировали 30 лет назад, которую мы соблюдаем и сегодня", – сказал Г. Науседа.

В других странах мира представительства Тайваня действуют от имени Тайбэя, так как устоялось международное соглашение о том, что такое название не противоречит политике "одного Китая", не позволяющей трактовать Тайвань как отдельное государство.

Когда возник дипломатический конфликт, Китай летом отозвал своего посла из Литвы и предложил стране сделать то же самое. Посол Литвы в Китае Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс в начале сентября.

Литовские бизнесмены говорят, что из-за разногласий между Вильнюсом и Пекином торговля с этой азиатской страной значительно осложнилась.

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