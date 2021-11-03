Коронавирус в Литве: 2032 новых случая и 32 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2032 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 32 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 28 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 76 человек, полную схему вакцинации завершили 202 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1830 пациентов с COVID-19, почти почти столько же, сколько и сутками ранее. 142 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал несколько снизился и составил 1385,4 случая. Доля положительных тестов за выросла до 17,5%.

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