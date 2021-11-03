Специалист: ближайшие несколько недель в Литве будут очень тяжелыми

Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене в воскресенье вечером в социальной сети Facebook поделилась своими прогнозами относительно ситуации в Литве.

"Литва окрасилась в черный цвет. Не осталось ни одного красного муниципалитета. Черный - не просто цвет. Это плохой знак, которого я боялась с начала пандемии. Это значит, что все муниципалитеты в зоне опасности, их жители – потенциальные жертвы Covid-19", – писала Лингене.

И виновники этой ситуации - мы сами.

"Это возможный паралич системы здравоохранения, это избыточная смертность. Это смерти людей, которые ждут плановых операций, помощи врачей. Только, к сожалению, могут и не дождаться. И все потому, что те, кто мог о них позаботиться, сейчас вынуждены стоять на линии фронта и бороться со смертельным врагом, которого мы сами впустили на нашу территорию, в наши города, в наш двор, в наши дома", – сказала Лингене, напомнив, что вирус пришел к нам с друзьями и близкими.

"Напомню, год назад, когда не было вакцины, мы закрывали города. Мы отслеживали пути распространения вируса, следили за его поведением, делали все, чтобы пресечь его путь. А сейчас без всякой надежды следим за его шествием по муниципалитетам, за смертями...

Я обращаюсь с просьбой к каждому – наша жизнь сейчас, как при военном положении, нам надо с пониманием отнестись к ситуации. Надо вести себя иначе. Надо изменить наше поведение, научиться жить, понимая, что вирус рядом. Наш враг - не вооруженные силы, а вирус, который умеет чертовски хорошо приспосабливаться, который перемещается в нашей повседневности - в школах, офисах, магазинах, спортзалах, концертных залах и т.д.

Этот враг - чертова зараза, которая второй год не дает покоя миру, сеет смерть от Италии до США, Израиля и Литвы. Но его можно одолеть. Это можем сделать только мы сами. Оружие не нужно, нужен здравый ум - надо прививаться, регулярно тестироваться, правильно надевать маски, соблюдать дистанцию, мыть руки и т.д.

Ближайшие несколько недель для Литвы будут сложными. Если год назад мы закрылись в домах из-за сотен больных, то сегодня каждый день заболевают тысячи, а мы все равно ходим в магазины, торговые центры, иногда не надеваем маски, плохо моем руки", – писала Лингене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!