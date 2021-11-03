Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей

Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все чаще принимают решение без их согласия. Позже дома их ждут настоящие испытания, а иногда и насилие. Какие права есть у детей в Литве, рассказали судья Ям Мациенский и специалист по защите прав детей Агне Марчукайтене.

16-летняя Грета (настоящее имя редакции известно), отчим которой противник вакцинации, решила привиться от COVID-19 самостоятельно. Мать девочки зависит от супруга экономически и психологически, поэтому не может ему противиться.

После вакцинации на сайте esveikata.lt появилась соответствующая запись. Мать и отчим не сразу, но все же обнаружили эту информацию. В семье разгорелся конфликт, девочке запретили общаться с друзьями, у нее забрали телефон и компьютер, ей разрешили только ходить в школу.

Девочка боится рассказывать о ситуации, поскольку живет с матерью в квартире отчима, если вмешаются социальные службы, им придется покинуть дом. Девочка надеется, что страсти улягутся, и родители поймут и с уважением отнесутся к ее выбору. С подобной ситуацией в Литве сталкиваются и другие подростки.

Специалисты Минздрава напоминают, что, согласно действующим законам, лица старше 16 лет могут сами решать, какие медицинские услуги им могут быть предоставлены. Тут согласие родителей не требуется. Если речь идет о ребенке младше 16 лет, то требуется согласие родителей.

"Важно учитывать мнение ребенка, который может сформулировать свои взгляды, важно оценить возраст и степень зрелости ребенка, учесть, не нарушает ли это его интересы", – сказал судья Вильнюсского участкового суда Мациевский, подчеркнув, что в любой ситуации главное - интересы ребенка.

По словам судьи, каждому ребенку должны гарантировать право на здоровое и нормальное развитие. Родители во всех случаях должны руководствоваться интересами ребенка.

Мациевский видит определенный риск в вопросе 16-летних, которым не требуется при вакцинации согласие родителей или одобрение врача. Судья считает, что в некоторых случаях молодежь может принять небезопасное для себя решение, не оценить все риски. В таком случае, если возникнут какие-то последствия, поднимут вопрос, кто за это в ответе - родители, которые не дали согласие на вакцинацию из медицинских соображений, или государство, которое привило подростка и не учло все его индивидуальные особенности. Судья считает, что этот вопрос сейчас пущен на самотек.

Заведующая отделом усыновления и опеки Государственной службы по правам детей Марчукайтене сказала, что у каждого ребенка есть право на превенцию болезней и на лечение, это право ему гарантирует государство. До 16 лет помощь детям (за исключением скорой) оказывают только с согласия родителей или опекунов.

Юноши и девушки с 16 лет уже могут сами оценивать состояние своего здоровья и могут самостоятельно обращаться к врачам.

Марчукайтене заметила что в некоторых случаях суд, оценив зрелость ребенка, наделяет такими полномочиями и подростков младше 16 лет.

"Если ребенок считает, что родители нарушают его права, он может самостоятельно обратиться в службу по правам детей, а с 14 лет – в суд. Если поступит сообщение о нарушении прав ребенка на лечение и профилактику заболеваний, на это также отреагируют в установленном законом порядке", – сказала специалист.

Специалисты рекомендуют родителям делиться с детьми только научно подтвержденной информацией, не давить на детей, не запугивать их, чтобы это не сказалось отрицательно на их эмоциональном здоровье.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!