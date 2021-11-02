Необычные кадры из жизни волков Каршувской пущи

Наблюдение за дикими животными в их естественной среде обитания - необычный опыт. Волчья стая из Каршувской пущи радует глаз веселыми играми. На видео попали все 6 членов семейства.

Дирекция Вейшвильского государственного природного резервата сняла несколько моментов из жизни волчьей стаи.

"Домочадцы рады возвращению члена стаи. Почему мы так думаем? Круглый год вместе редко живет больше 5 волков. Некоторые из них отделяются от стаи, но держатся на той же территории. С весны мы наблюдали вместе 3-5 волков. А здесь их 6", – сказано на сайте резервата.

По данным специалистов, самые большие стаи состоят из 8-12 членов.

Дирекция разместила и еще одно видео.

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