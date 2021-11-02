В вильнюсском магазине был задержан мужчина с чужим "паспортом возможностей"

ru.DELFI.lt

Galimybių pasas

1 ноября, в 16.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Миндауго, в магазине, мужчина (1988 г.р.) предъявил охраннику документ, принадлежащий другому лицу (2006 г.р.).

Начато расследование по 1 ч. 302 ст. УК ЛР. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!