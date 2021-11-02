Тенденции в Литве не радуют: все чаще сообщают о попытках суицида

Кедайняйские пожарные-спасатели и полиция сообщают, что во время карантина и в период пандемии поступает много вызовов из-за суицидального или агрессивного поведения жителей. Чаще наблюдаются обострения разного рода психических расстройств. Только 24 октября в Кедайняй пришлось спасать жизнь женщины и молодого человека, пишет rinkosaikste.lt.

В 11.35 ч. того дня по номеру 112 сообщили, что в Центре помощи семье 16-летний юноша закрылся в своей комнате с ножом в руках, ломает мебель. Работница центра предположила, что у молодого человека обострилось психическое расстройство. На место выезжала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

Когда спецслужбы приехали к центру, юноша (2005 г.р.) пытался выпрыгнуть из окна на 2 этаже. Его задержали и оказали необходимую помощь.

24 октября после обеда поступил вызов в один из многоквартирных домов на ул. Расос. Звонили прохожие, которые сообщили, что женщина пытается вылезти из окна на 4 этаже. На место выезжала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

Когда пожарные приехали к дому, женщины в окне уже не было. Очевидцы сказали, что кто-то уже втащил ее в квартиру. Пожарные пришли в указанную квартиру. Женщина лежала на балконе. С ней общались полицейские, ее осмотрели врачи. Женщину передали врачам и социальным работникам, с ней работает психолог.

Специалисты подчеркивают, что все люди, которых посещает мысль о суициде, могут получит необходимую помощь. Важно обращаться - это может сделать как сам нуждающийся, так и его близкие.

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