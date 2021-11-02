Минздрав Литвы: в красную зону вернулись Исландия, Лихтенштейн и Испания

С 1 ноября в красную зону пораженных коронавирусом стран вернулись Исландия, Лихтенштейн и Испания, за исключением островов – Фуэртевентура, Тенерифе, Гран-Канария и Майорка.

Исландия и Лихтенштейн перешли в красную зону из желтой, сообщает Минздрав.

Согласно сообщению, на этой неделе порядок тестирования и изоляции от COVID-19 для путешественников не меняется.

Приехавшие из красной зоны непривитые жители по-прежнему должны сдавать тест перед вылетом и изолироваться на 10 дней после прибытия.

Приезжие из желтой зоны должны сдать тест перед прибытием и повторить его через 3–5 дней после прибытия, изолироваться им не надо.

Приезжие из зеленой зоны должны только заполнить анкету Национального центра общественного здравоохранения и сдать тест перед прибытием.

Список пораженных стран в Литве обновляется по пятницам, а вступает в силу с понедельника.

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