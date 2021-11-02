Исландия и Лихтенштейн перешли в красную зону из желтой, сообщает Минздрав.
Согласно сообщению, на этой неделе порядок тестирования и изоляции от COVID-19 для путешественников не меняется.
Приехавшие из красной зоны непривитые жители по-прежнему должны сдавать тест перед вылетом и изолироваться на 10 дней после прибытия.
Приезжие из желтой зоны должны сдать тест перед прибытием и повторить его через 3–5 дней после прибытия, изолироваться им не надо.
Приезжие из зеленой зоны должны только заполнить анкету Национального центра общественного здравоохранения и сдать тест перед прибытием.
Список пораженных стран в Литве обновляется по пятницам, а вступает в силу с понедельника.
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