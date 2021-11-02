Во вторник утром полиция провела рейд в Вильнюсе: попались нетрезвые водители и нелегал из Молдавии

Во вторник рано утром Вильнюсская полиция провела "охоту" на нетрезвых водителей.

Около 7 ч. полиция установила пост на ул. Гележинё Вилко. Первый нетрезвый водитель попался в самом начале рейда. В организме водителя Volvo было 0,68 промилле (через 15 минут алкотестер показал 0,58 промилле).

За ним попался водитель VW Golf. В его организме было 0,80 промилле (через 15 минут 0,67 промилле). Обоих водителей ждет штраф и лишение прав на вождение.

Вскоре полиция остановила водителя Land Rover, в его организме было 0,72 промилле (через 15 минут 0,61).

За ним попался водитель VW Sharan - 0,94 промилле и 0,96 промилле через 15 минут. Вероятно, мужчина выпил перед тем как сесть за руль.

Около 8 ч. полицейские остановили для проверки автомобиль, водитель которого сообщил о странных маневрах экипажа автомобиля Mercedes-Benz. Мужчина сказал, что, увидев полицию, водитель поменялся местами с пассажиром. Полиция остановила указанный автомобиль. В организме водителя было 0,17 промилле, но, как оказалось, не из-за алкоголя он менялся местами с пассажиром. Полиция выяснила, что у этого гражданина Молдавии нет ни удостоверения личности, ни водительского удостоверения, а срок действия его визы уже истек. Кроме того, мужчина в Литве уже попался на краже. Полицейские задержали подозреваемого и передали пограничникам, которые депортируют его на родину.

На ул. Т.Нарбуто полиция остановила еще одного нетрезвого водителя. Управлявший Audi 18-летний "надул" 0,61 промилле (через 15 минут 0,52 промилле). Юноша уверял, что накануне он выпил всего пару бокалов вина. Кроме того, выяснилось, что у молодого человека нет 2-летнего стажа, значит, он должен был управлять автомобилем будучи абсолютно трезвым.

В длинные выходные полиция дежурит в усиленном режиме на всей территории Литвы.

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