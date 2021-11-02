Коронавирус в Литве: 2031 новый случай и 23 смерти

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2031 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 79 человек, всего были привиты 184 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1963 пациента с COVID-19, 150 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6500 молекулярных (ПЦР) и 2100 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 1441,8 случай. Доля положительных тестов выросла до 16,8%.

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