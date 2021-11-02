Департамент полиции информировал, что приехавшим на место происшествия полицейским мужчина угрожал пистолетом, его разоружили и задержали.
На месте происшествия нашли и изъяли пневматический пистолет "Макаров" с 6 патронами.
Нетрезвый (1,04 промилле) подозреваемый (1994 г.р.) был госпитализирован.
Начато расследование по 286 ст. УК ЛР (оказание сопротивления должностным лицам при исполнении обязанностей).
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