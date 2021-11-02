Инцидент в Каунасском районе: пьяный мужчина угрожал полицейским пистолетом

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

1 ноября, в 20.25 ч., поступило сообщение о том, что в Академии (Каунасский район) в квартире мужчина пытается покончить с собой.

Департамент полиции информировал, что приехавшим на место происшествия полицейским мужчина угрожал пистолетом, его разоружили и задержали. На месте происшествия нашли и изъяли пневматический пистолет "Макаров" с 6 патронами. Нетрезвый (1,04 промилле) подозреваемый (1994 г.р.) был госпитализирован. Начато расследование по 286 ст. УК ЛР (оказание сопротивления должностным лицам при исполнении обязанностей). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!