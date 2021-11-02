Витаутас Ландсбергис: выступающие против вакцинации - "вредители"

Профессор Витаутас Ландсбергис считает, что люди, которые отказались от вакцинации, выбрали путь самоубийства. В передаче "По сути" профессор называет людей, призывающих отказаться от вакцинации, "вредителями".

"Они могут покончить с собой, у них есть такое право - не запрещено. Но если идешь кончать с собой и ведешь за собой других, это уже нехорошо", – сказал он.

По его словам, люди, отказывающиеся от вакцинации, должны заранее заплатить за свои будущие похороны: если похорон не будет, деньги им вернут.

"Почему бы сразу не заплатить за свой гроб?", - вопрошает профессор.

По мнению Ландсбергиса, люди, которые целенаправленно запугивают общество прививками и сеют страх, являются "вредителями", которых надо призывать к ответственности в рамках Уголовного кодекса.

"Эти люди намеренно агитируют против вакцинации – это искусственное замедление процесса вакцинации. Я думаю, надо рассматривать вопрос ответственности таких агитаторов, возможно, уголовной. Должны ясно высказываться авторитетные люди – главы страны или мыслители, известные писатели – есть популярные люди, которым верят. Если они ничего не говорят, возможно, также являются ответственными, а, может, и им не до конца понятно, на чьей стороне правда?", – рассуждает политик.

Когда профессор говорил о свободе выбора, он заметил, что общество неправильно поняло право на невакцинацию, и это осложнило положение правительства в борьбе с пандемией.

"Правительство борется с навязанным сложным положением, разными формами агрессии и провокациями. Такие несчастья, как COVID-19 считаются естественными. С ними надо бороться, но когда ты ведешь эту борьбу, сталкиваешься с другим несчастьем - внутренним, часть народа не хочет бороться, соглашается переносить инфекцию и гордится этим своим правом. Мы не в силах объяснить простые вещи – хорошо, сиди со своим правом, закройся в своем углу, никуда не ходи. Ведь о праве заражать других нигде ничего не сказано", – возмущался Ландсбегис.

Он подчеркнул, что людей должна пугать не вакцина, а смерть от COVID-19.

"Ты не боишься, что тебя не спасут никакие врачи из переполненных больниц, возможно, тебе придется лежать в коридоре, выхаркивая куски своих легких: ты боишься, что может быть когда-то потом тебе навредит прививка. Ты делаешь выбор для себя, тогда иди куда-нибудь в пустыню и жди, когда пройдет чума", – предлагает профессор.

Политик не понимает, почему вакцины боятся люди старше 75 лет.

"Мне сложно объяснить: всех этих людей с детства прививали от самых разных болезней, а тут боятся. Кто им капнул в мозг эту каплю? Хорошо, когда много людей умрет, тогда поймут что надо было прививаться", – сказал профессор.

По его словам, главная проблема - решение человека не прививаться, касается и окружающих людей.

Он напомнил, какую пользу людям принесла вакцина от полиомиелита.

Ландсбергис заметил, что на планете сейчас очень много жителей, поэтому, если 1/4 их вымрет, Земля, возможно будет благодарна людям.

Профессор предлагает свой способ решения миграционного кризиса, с которым столкнулась Литва: сознательные правительства демократических стран, которые поняли, что это сознательная атака Александра Лукашенко, должны объединиться и предъявить диктатору иск.

"Пусть соберутся политики, юристы и подумают, можно ли в рамках сегодняшних юридических норм пресечь такую организованную атаку правовыми мерами, выдвинув иск в отношении Лукашенко, который обманывает и обкрадывает этих людей. Кроме того, он добивается раздора между людьми, вызывает озлобление в отношении иностранцев: чем больше возмущения, злобы, конфронтации, тем лучше большевикам", – убежден профессор.

Ландсбергис заметил, что мигранты на самом деле хотят попасть в счастливые страны, например, в Германию. Это люди жертвуют свои деньги, а иногда свои жизни.

"В поисках счастья можно и погибнуть", – замечает профессор.

"Я не могу за других ответить на вопрос, почему Европа принимает, например, выгодные России решения. Иногда Европа бывает единой (...)", – заметил политик.

Он выдвинул идею зависимости Брюсселя от Москвы.

"Мне давно не дает покоя вопрос, что будет, если Брюссель окажется под влиянием Москвы и начнет действовать против нас? Я вижу признаки отдельных стран, они накладывают вето на хорошие и справедливые решения, поэтому Москва радуется", – сказал Ландсбергис.

Кризис в отношениях Польши и ЕС называют Polexit. Политик напомнил, что и у Литвы был кризис в отношениях с ЕС.

"Мы были недалеко от Litexit через вопрос непродажи земли. (...) Были те, кто шел с требованием нарушить закон ЕС о равных правах граждан ЕС. У нас были умники, которые радовались возможности купить землю в Латвии, но не хотели разрешать латышам покупать землю в Литве", - напомнил он.

Ландсбергис заметил, что решение Польши не соблюдать законы ЕС - шаг к выходу из союза.

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