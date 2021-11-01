de facto: как "работают" поддельные ковид-сертификаты в Латвии

На фоне стремительного увеличения заболевших коронавирусом в Латвии возникают подозрения о том, что латвийцы получают поддельные ковид-сертификаты. В правоохранительных органах уже ведется следствие - по ряду уголовных дел проходят несколько сотен сертификатов, которые возможно являются поддельными. Все больше сигналов о якобы вакцинированных пациентах поступает из латвийских больниц, сообщает программа de facto Латвийского телевидения.

На данный момент известно только об одном завершенном процессе следствия, связанном с коронавирусом. Прокуратура предложила оштрафовать медсестру на 1500 евро за подделку результатов теста.

В правоохранительных органах находится примерно 20 дел об изготовлении фиктивных ковид-сертификатов. В большинстве дел выявлен следующий сценарий: покупатель платит деньги посреднику, покупателя перенаправляют к конкретному работнику вакцинационного пункта, который имитирует процесс вакцинации и заносит необходимую информацию в базу данных.

"Вакцина вводится в вату, или ее вообще не вводят. В отдельных случаях в плечо клиента вводят физраствор. После этого человек получает сертификат", - рассказал Петерис Бауска, руководитель управления Госполиции по борьбе с экономической преступностью.

По одному из дел, которые расследует полиция, имеются подозрения о выдаче почти 200 фальшивых сертификатов. В единственном деле, которое расследует Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), идет речь о медработнике, которая возможно выдала примерно 100 поддельных ковид-сертификатов.

"Не во всех случаях фигурируют деньги, потому что есть случаи, когда не ставили прививку родственникам или хорошим знакомым", - пояснила представитель KNAB Инета Цируле.

После того, как правоохранительные органы начали активнее "охотиться" на фальсификаторов ковид-сертификатов, расценки на получение нелегального документа выросли.

По словам Петериса Бауски, цены колеблются от 150 до 500 евро за сертификат. "Когда всё это начиналось, то, как мы знаем, медперсоналу приносили шампанское, конфеты, но медработники поняли, что здесь есть возможность заработать", - поясняет представитель Госполиции.

У проходящих по делам медработников изъяты тысячи евро. По одному из дел проходит купленный на преступно полученные деньги автомобиль.

Сейчас наступила золотое время для мошенников, предлагающих поддельные ковид-сертификаты, сделанные в других странах ЕС. В полиции пояснили, что такие предложения преимущественно исходят от злоумышленников, которые за полученную плату предоставляют неработающие сертификаты.

В de facto подчеркивают: покупателям поддельного сертификата следует считаться с тем, что можно обмануть считывающие QR-код устройства, но обмануть вирус не получится.

В больницах исследуются все случаи, когда коронавирус протекает в тяжелой форме у вакцинированных пациентов. "Мы проверяем наличие антител у госпитализированных пациентов с Covid-19", - рассказал руководитель лаборатории Сергей Никишин.

Есть пациенты, у которых антитела "сработали" не очень хорошо, но обычно у вакцинированных людей есть антитела. Если антител нет, то случай становится подозрительным.

По словам Никишина, в сентябре было выявлено 17 подозрительных случаев. Данные за октябрь еще не обобщены, но, по словам специалиста, подозрительных случаев в этом месяце было выявлено примерно в два раза больше по сравнению с предыдущим.

В подобных случаях медики должны выяснить, почему отсутствуют антитела. Следует собрать доказательства, чтобы аннулировать конкретный ковид-сертификат. На данный момент полиции удалось аннулировать примерно 30 ковид-сертификатов.

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