По всей Литве регистрируют сбои в оплате товаров и услуг с помощью платежных карт

В понедельник после обеда вильнюсец, находившийся в магазине Lidl, столкнулся с проблемой оплаты покупок - в кассе ему сказали, что он может заплатить только наличными или картой банка Swedbank.

С проблемой при оплате счетов с помощью карты банка Luminor столкнулся и другой вильнюсец - на этот раз в цветочном магазине.

Жительница Вильнюса сообщила, что в магазине Maxima она смогла заплатит за товары картой Seb, а в аптеке Eurovaistinė сказали, что можно заплатить только картой банка Swedbank.

Swedbank на своей странице сообщает о возможных проблемах при безналичном расчете: "В данный момент оплата услуг с помощью платежных карт замедлилась или протекает со сбоями. Приносим извинения за доставленные неудобства".

Представитель сети Lidl Lietuva Валдас Лопета сказал, что были кратковременные сбои при безналичном расчете, но сейчас система должна работать слаженно.

Представитель банка Luminor Индре Балтрушайтене сказала, что проблема возникла с терминалами-POS Swedbank, именно в их работе наблюдаются сбои.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс заверил, что сейчас сбоев при безналичном расчете не наблюдается.

"Денежные переводы проходят медленнее или со сбоями. Мы выясняем причину неполадок. Приносим извинения за доставленные неудобства".

Судя по свидетельствам жителей, сбои наблюдаются в разных местах, поэтому на всякий случай стоит иметь при себе наличные.

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