Вся Литва оказалась в черной зоне коронавируса

В течение некоторого времени Игналинский муниципалитет оставался в красной зоне коронавируса, однако новейшие данные Департамента статистики показали, что и этот муниципалитет оказался в черной зоне.

Такая ситуация наблюдается с 31 октября.

Лучше всего дела по-прежнему обстоят в Игналинском районе, где на 100 000 жителей за 14 дней приходится 509,8 случаев.

Хуже всего дела обстоят в Клайпеде - 2173,7 случая на 100 000 жителей.

Карта, фиксирующая динамику пандемии, показывает, что в большинстве муниципалитетов количество новых случаев сокращается.

Во всей Литве за последние 14 дней на 100 000 жителей приходится 1449,8 случаев болезни, доля положительных тестов составляет 15,1%.

За минувшие сутки в Литве от ковида скончались 33 человека, 23 из них не были привиты или были привиты не до конца.

15 скончавшихся входили в возрастную группу старше 80 лет 9 из них не были привиты, 9 были старше 70 лет, из них не были привиты 5; 3 были старше 90 лет - ни один из них не был привит.

Трое скончавшихся были старше 50 лет, двое - были старше 60 лет и один старше 40 лет - все они не были привиты.

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