Период солнечной и сухой погоды в Литве подходит к концу

В понедельник в Литве сохранится солнечная и сухая погода. Будет достаточно тепло для этого времени года, днем температура составит 10-15 градусов тепла. Правда, ожидается достаточно сильный юго-восточный ветер - 7-12 м/с.

Во вторник антициклон ослабеет, погода начнет меняться. Ночью еще во многих районах будет ясно, только на юге и на юго-востоке появятся облака, однако они осадков не принесут. Утром будет 2-7 градусов тепла. Днем облачно будет по всей стране, прояснений ожидается немного. Во второй половине дня в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Днем усилится юго-восточный ветер до 8-13 м/с, местами его порывы достигнут 16 м/с. Днем будет всего 8-12 градусов тепла.

В среду погоду в Литве обусловит циклон. Ночью и в первой половине дня будет пасмурно, во многих районах будут идти дожди. Во второй половине дня на юге без осадков, возможны прояснения. Ночью будет 4-9, днем 7-11 градусов тепла.

В четверг к Литве приблизится новый циклон. Ночью будет облачно с прояснениями, небольшой дождь пройдет на большей территории страны. Днем будет облачно, начиная с юга по всей стране распространятся интенсивные осадки. Днем усилится восточный ветер. Ночью будет 3-8, днем 6-11 градусов тепла.

В пятницу осадки прогнозируют и ночью, и в первой половине дня, позже осадки прекратятся, облака рассеются. Ночью будет 3-8, днем 6-11 градусов тепла.

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