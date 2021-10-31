Ему было 53 года.
А. Шикшта в 2004–2013 годах возглавлял телекоммуникационную компанию Teo LT, также был главой Hansabankas. Он работал руководителем Международной школы бизнеса Вильнюсского университета.
По данным Регистра юридических лиц, в последнее время он был акционером и руководителем компаний Financial Management Group и Next Holding, а также руководителем компании FMG Vilnius.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!