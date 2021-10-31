В Биржайском районе - хэллоуинский городок: даже те, кто многое повидал, будут вопить от ужаса

Юлия Леймоне ru.DELFI.lt

Довелось ли вам посетить хэллоуинский городок в Биржайском районе? Это место, куда приезжают самые смелые и многое повидавшие посетители. В этом городе вас может напугать клоун, прячущийся в темноте, рука, выскакивающая из ниоткуда, а когда услышите звук бензопилы - бегите, пока вам не отрезал пальцы на ногах местный чудик.

Хэллоуинский городок находится в Биржайском районе, в парке развлечений Киркилай. Попасть туда несложно, а если вы решите посетить это место после того, как солнце спрячется за горизонт, сверкающие шедевры парка увидите издалека. Helovino miestelis Foto: Facebook Delfi прибыл в описанное место во время дождя, но даже такая погода не отпугнула посетителей - у объектов были очереди. Хэллоуинский городок открыт ежедневно с 15.00 до 22.00 и будет работать до 7 ноября. Helovino miestelis Foto: Facebook Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!