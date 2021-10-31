Важно: неухоженные могилы спустя некоторое время могут превратиться в место захоронения другого человека

Заброшенные и неухоженные могилы есть почти на каждом кладбище, но признание их неухоженными - это долгий процесс, который регламентируют установленные муниципалитетом процедуры. Если могила официально признана неухоженной, это значит, что возможность захоронения на том же месте может быть передана другим людям. Похоже, такая участь может постигнуть многие неухоженные могилы.

После изменения порядка муниципалитеты уже несколько лет проводят мониторинг заброшенных могил. Хотя, по словам их представителей, практически никто еще не получил право быть похороненным в могиле другой семьи, это, похоже, грозит ряду оставленных без присмотра и заброшенных могил.

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Как отметили в комментарии порталу представители Минприроды, лица, желающие присмотреть за неухоженной могилой, должны письменно обратиться в инстанцию, присматривающую за могилой, спустя 20 рабочих дней после публикации решения об объявлении могилы оставленной без присмотра.

Однако до тех пор комиссия, созданная муниципалитетом, должна следить за заброшенными могилами в течение нескольких лет, а затем публиковать списки могил со статусом оставленных без присмотра. Приоритет отдается родственникам похороненных здесь людей, которые хотят ухаживать за заброшенной могилой.

Apleistos Pumpėnų kapinės Foto: Paulius Masiulis

"Они должны указать данные неприсматриваемой могилы, которые они хотят привести. Они опубликова на сайте. Муниципальный исполнительный орган или уполномоченное им лицо, религиозная община или объединение принимает решение о присмотре за неухоженной могилой в течение 20 рабочих дней от установленного срока, отдавая приоритет родственникам лиц, похороненных на там, и / или родственникам лиц, похороненных на этом кладбище и информирует заявителей в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения", - комментируют в ведомстве.

Если таких запросов после публикации на сайте муниципалитета информации об оставленных без присмотра могилах не будет, за ними продолжают следить в общем порядке. Однако, если человек получает разрешение ухаживать за заброшенной могилой, к нему применяются несколько правил.

"Лицо, которому предоставлено право присматривать за неухоженной могилой, может просить о том, чтобы там было разрешено захоронение. Разрешение на захоронение на оставленной без присмотра могиле выдается, если, согласно Правилам управления кладбищем, прошло не менее 25 лет после последнего захоронения", - заявили в Минприроды.

Как указано, "период покоя" могилы - это время, в течение которого человеческие останки разлагаются до костей.

"Конкретная продолжительность "периода покоя" могилы на кладбище с учетом состава почвы и наличия у погребенного в могиле опасного или особо опасного инфекционного заболевания определяется смотрителем кладбища по результатам гидрогеологическего исследования и выводом Национального центра общественного здравоохранения. "Период покоя" могилы не может быть менее 25 лет", - отмечают в ведомстве.

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