Коронавирус в Литве: 2527 новых случаев и 36 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2527 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 36 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Среди скончавшихся от коронавируса 31 человек был не привит или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 417 человек, полную схему вакцинации завершили 909 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1681 пациент с COVID-19, 140 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1443,5 случая. Доля положительных тестов выросла до 15%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!