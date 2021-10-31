Вместо кладбища выбрали взморье: солнечная погода привела литовцев в Палангу

В Паланге во время длинных выходных нет недостатка в отдыхающих. Если бы не теплая одежда и пустое море, зрелище напоминало бы лето. Delfi предлагает посмотреть фотогалерею - может найдете и себя.

Больше всего туристов можно было встретить на главной артерии Паланги - улице Й. Басанавичюса. Здесь есть несколько уличных кафе, а также продавцы сувениров и аксессуаров.

На Палангском мосту не было недостатка в отдыхающих. Они делали селфи, любовались морскими волнами. Большая часть людей гуляла по берегу моря, здесь есть качели и площадки для сидения.

Delfi предлагает заглянуть в галерею:

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