Не забудьте: в ночь с субботы на воскресенье Литва переходит на зимнее время

Уже сегодня, в ночь субботы на воскресенье, в 04.00, мы переведем время на час назад. Большинство литовцев хотели бы жить в летнем режиме времени, однако если государства Европейского Союза не найдут компромисса, перевод часов останется обязательным.

"Литва будет менять сезонное время и в эти выходные, и, скорее всего, и следующей весной", – сказала BNS советник министра транспорта и коммуникаций Габриэле Василяускайте.

Время в Литве, как и во всех странах-членах Европейского союза (ЕС), меняется два раза в год.

В 2019 году Европейский парламент (ЕП) одобрил предложение отказаться от перевода часов с 2021 года. В соответствии с тогдашним предложением, последний раз стрелки часов в государствах ЕС, которые предпочли летнее время, должны были быть переведены в последнее воскресенье марта 2021 года, а страны, которые пожелали остаться в зимнем времени, должны были сделать это в последнее воскресенье октября 2021 года.

Однако не все страны-члены ЕС пришли к единому мнению об отмене перевода часов.

"Досадно, что ЕС после продолжавшихся несколько лет дискуссий не может прийти к единому соглашению о сезонном времени. Литва заинтересована быстро и скоординированно решить эту проблему, так как граждане Европы по-прежнему два раза в год страдают от режима, который не подходит к современному образу жизни и не поддерживается людьми", – сказала представитель министра.

По ее словам, Литва была одной из стран, которые провели подготовительную работу – консультации и с обществом, и с бизнесом.

"Консультации Литвы показали, что отказ от сезонного изменения времени не окажет отрицательного воздействия на экономику отдельных стран-членов. Мы считаем, что необходимо принять политическую ответственность и, наконец, закрыть этот вопрос принятием общего решения ЕС", – сказала Г. Василяускайте.

Зимнее время будет действовать до конца марта.

Ввести зимнее и летнее время было решено, чтобы лучше использовать светлое время суток. Критики говорят, что перевод часов может вредить здоровью.

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