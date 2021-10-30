В литовских школах - более 800 очагов COVID-19, болеют 3,7 тыс учеников

По сообщению Министерства образования, науки и спорта, в школах было выявлено 824 очага коронавирусной инфекции, болеют 3693 ученика.

"Нас не удивляет, что дети болеют. Они долгое время находились на дистанционном обучении, у них не было возможности заболеть, дети младше 12 лет и не могут пройти вакцинацию", - говорит министр образования Юргита Шюгждинене.

По ее словам, министерство считает ситуацию в школах нормальной. В ведомстве также отмечают, что чем больше случаев, тем больше ученики тестируются.

"Мы рады, что количество тестирующихся учеников растет, есть школы, где ситуация отлично контролируется. Растет число школ, в которых больные или вакцинированные учащиеся плюс те, кто проходит тестирование, уже охватывают почти всех учащихся. Однако все еще есть муниципалитеты и школы, где тестируется менее 50 процентов учащихся. Мы разговариваем с этими школами, ищем решения", - говорит министр.

По данным ведомства, тестирование уже проходят почти 50 процентов учеников - 160 тысяч.

"Мы очень надеемся, что распространенные сегодня тесты также побудят родителей, которые до сих пор не тестировались, начать тестировать своих детей и, таким образом, будут способствовать поддержанию безопасности в школах и остановке распространения вируса", - сказала министр.

На прошлой неделе было принято решение осенние каникулы школьников продлить на два дня: они начнутся 3 ноября, а ученики вернутся в школу 10 ноября. Это сделано для того, чтобы ученики вернулись через семь дней после семидневного инкубационного периода COVID-19.

В этот период не будет контактного неформального образования и детских лагерей.

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