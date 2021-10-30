Сегодня в вильнюсском аэропорту - исторический рейс в Доминиканскую Республику

Уже сегодня, 30 октября, состоится исторический рейс - заявлено, что рейс Вильнюс-Пунта-Кана (Доминиканская Республика) станет первым трансатлантическим прямым рейсом из Литвы.

Он вызвал большой интерес - вскоре более 350 путешественников окажутся прямо на побережье Карибского моря.

Подходит ли это направление для отдыха с детьми?

Отели идеально подходят для семейного отдыха. Туроператор предлагает несколько вариантов только для взрослых, но во всех других отелях есть мероприятия, питание, бассейны, аквапарки и другие развлечения для самых маленьких. Очень маленьким детям (младенцам) может быть сложнее перенести перелет - он занимает около 11 часов (прямой рейс). По приезду также доступны туры для семей с детьми (Seaquarium - прогулка на лодке со стеклянным дном по подводному миру, Monkeyland - встреча с живущими на свободе обезьянами).

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Есть ли ограничения на потребление или покупку алкоголя? Какие цены?

Во всех предлагаемых отелях действует система "все включено", поэтому на территории отеля проблем не возникнет. Можно купить ром, произведенный в Доминиканской Республике, и каждый путешественник может привезти в Литву 1 литр крепких напитков или 2 литра спиртных напитков до 22 градусов.

В барах или на дискотеках курорта, если вы покидаете территорию отеля, коктейль стоит около 8-10 долларов.

Сколько стоят тесты на COVID-19 при возвращении в Литву?

Путешественникам с иммунитетом к COVID-19 не нужно сдавать тесты при поездке в Доминиканскую Республику или возвращаясь из нее.

Тем, кто не имеет иммунитета (невакцинированным, не переболевшим), необходимо будет сделать тест перед возвращением (достаточно теста на антиген, который стоит примерно 30-35 долларов).

Как лучше всего путешествовать по самой Доминиканской Республике (аренда автомобиля, общественный транспорт и т. д.)?

Лучший способ познакомиться с Доминиканской Республикой - с гидом, на машине или автобусе (путешествуя индивидуально или с группой). Впрочем, можно воспользоваться услугами такси - только цены у них немного завышены. Например, поездка на такси продолжительностью около 12 минут стоит 25 долларов.

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