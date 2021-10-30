Ночной рейд в Вильнюсе: мужчина в 18-й раз попался на вождении без водительских прав

В ночь с пятницы на субботу сотрудники Вильнюсской дорожной полиции провели очередной рейд. Выяснилось, некоторые водители на ошибках не учатся.

Около 22.00 полиция организовала рейд в центре столицы - на пересечении улиц Майронё и Аукштайчю. В руки сотрудников полиции сразу же попал мужчина, управлявший автомобилем Toyota, - он не был пристегнут ремнем безопасности.

Спустя время внимание внимание не только официальных лиц и журналистов, но и окружающих привлек мужчина на самокате. Останавливаться он не хотел и на то были причины.

При первой проверке алкотестер показал 1,52 промилле, и, увидев это, водитель самоката решил побегать - он бегал по улице Аукштайчю около 15 минут. Тем не менее, нарушителю удалось немного протрезветь - вторая проверка показала 1,27 промилле.

Около 24 часов полицейские решили остановиться поближе к ночным клубам - на улице Пилимо. Здесь было выявлено несколько небольших наругений: 0,33 промилле у водителя Porsche Cayenne, 0,36 промилле у молодого человека, управляющего Opel Astra, 0,19 промилле - у водителя Peugeot.

В рейд попал и парень, который без страховки управлял автомобилем BMW. Узнав, что поездка окончена, водитель не разочаровался и с компанией дождался прибытия технической помощи.

Не ускользнул от внимания полиции и цыган, управлявший Toyota Prius. Оказывается, он известный нарушитель, по данным полиции, без водительских прав его уже ловили в восемнадцатый раз. Сообщается, мужчина стал виновником аварии, при этом не имея права управлять автомобилем и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Во время рейда был пойман нетрезвый водитель автомобиля Lexus - 0,43 балла промилле. Узнав об этом, мужчина сразу начал прыгать, приседать и двигаться любым другим способом, чтобы снизить уровень опьянения и избежать штрафов. Спустя пятнадцать минут, после второй проверки, алкотестер показал допустимый предел - 0,36 промилле.

Сразу после спортсмена остановили другого водителя в состоянии алкогольного опьянения, но этому спорт не помог. Находившемуся за рулем VW Sharan мужчине алкотестер показал 1,73 промилле. Во второй раз - 1,64 промилле. Мужчину задержали, а VW отвезли на стоянку.

Водитель Audi оказался в забавной ситуации - остановившийся во время рейда мужчина был трезв и попросил офицера объяснить, как добраться до места назначения, потому что, куда ехать. Через некоторое время водитель Audi снова попал в рейд, только на этот раз с нарушением ПДД - он нарушил знак "Въезд запрещен". Похоже, мужчина отвлекался и все еще не знал, куда ему ехать.

Еще несколько водителей BMW были оштрафованы во время рейда. Один молодой человек развлекался с помощью звукового сигнала, другому парню, который управлял BMW, пришлось снимать затемняющую пленку с фар.

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