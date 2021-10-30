Эпидемиолог: некоторые люди не должны встречаться с другими лицами и посещать кладбище

Приближение длинных выходных вызывает серьезную озабоченность как у представителей правительства, так и у эпидемиологов. Минздрав призывает избегать скопления людей, не навещать родственников. По словам эпидемиолога Лореты Ашоклене, особенно бдительными должны быть непривитые пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями. Также рекомендуется оценить, каких людей планируете посетить.

Об этом Л. Ашоклене рассказала в передаче "Утро на Delfi".

"Пожалуй, вместе с этими рекомендациями следует подчеркнуть, что если люди почувствуют какие-либо симптомы, им обязательно нужно оставаться дома, не встречаться с другими людьми, не идти на кладбище", - подчеркнул эпидемиолог.

Особое внимание специалист уделила непривитым пожилым людям с хроническими заболеваниями.

"Важно, чтобы они максимально оценили риск, действительно ли им нужно куда-то ехать, может быть, они могут отложить это, поехать раньше или позже и учесть риск, связанный со встречами с другими лицами", - сказала Л. Ашоклене.

Она отметила, что вакцинированные имеют гораздо меньший риск заразиться или заразить других, но они существуют, что, по мнению эпидемиолога, следует иметь в виду.

"Когда ты едешь куда-то, должен думать о том, к кому едешь, с кем встречаемся. Если эти люди не вакцинированы, то этой встречи можно избежать. Также желательно всегда помнить об этих простых мерах: если мы увидим скопление людей, дольше будем находиться в закрытых помещениях, тогда не нужно забывать о масках, дезинфекции рук", - напомнила эксперт.

Л. Ашоклене также отметила, что есть возможность пройти тестирование для тех, кто думает об этом.

"Доступность тестов достаточная, поэтому, если люди хотят это сделать, они могут это сделать", - сказала собеседница.

"Вакцина очень эффективна, но она не защищает на 100%, риск небольшой, но для вакцинированных он остается, просто он намного ниже, и, согласно исследованиям, вероятность заражения привитого человека в 5 раз ниже, вероятность госпитализации в 10 раз и вероятность смерти - в 20 раз меньше", - продолжила Л. Ашоклене.

Говоря о приближающихся длинных выходных, эпидемиолог признала, что беспокойства много.

"Очень много беспокойства, много рисков. Если посмотреть на прошлогодний период от Дня поминовения усопших до Рождества, то на самом деле он был очень сложным, заболеваемость была бесконечно высокой. Мы с беспокойством ждем того, что может произойти после Дня поминовения усопших. Очень вероятно, что заболеваемость может расти и дальше, но у нас, вероятно, нет выбора - мы должны побуждать людей как можно сильнее защищать себя, потому что в данный момент эта ситуация зависит от каждого из нас", - сказал она.

Однако, по ее словам, сложно сказать, не придется ли последовать примеру Латвии.

"Трудно сказать, как будет развиваться ситуация. Мы знаем, что ситуация в Латвии неблагоприятная, приняты очень жесткие меры. Я бы хотела, чтобы Литва смогла этого избежать. Наша ситуация немного отличается от Латвии, у нас немного больше вакцинированных людей, пока у нас нет сигналов о том, что нужна помощь зарубежных стран", - сказала она.

На вопрос, как она оценивает то, что в период длинных выходных в ночных клубах запланированы вечеринки, Л. Ашоклене не скрыла, что оценивает это отрицательно.

"Однако понимаю обстоятельства. В ночные клубы, в закрытые помещения, мы можем войти только при наличии "паспорта возможностей", там мы должны носить маски, правильно их носить. Все действия, которые происходят в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, где проходят собрания, несомненно, увеличивают риск распространения вируса", - сказала собеседница.

В результате, по ее словам, следует хорошо подумать и о том, стоит ли отправляться на застолье с семьей.

"Очень маловероятно, что кто-то на семейном празднике будет носить маску. Мы верим в людей, в их осведомленность, и развитие ситуации зависит от каждого из нас", - сказала Л. Ашоклене.

"Существует очень много инструментов и возможностей. Все, что вам нужно сделать - вслушаться во все это и верить в науку. Не верьте соседу, другу, но доверяйте специалисту, который говорит, что вакцина является наиболее эффективным средством на данный момент и что, если мы думаем о будущем, о нашем здоровье, мы должны пройти вакцинацию", - добавила она.

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